W piątek 28 lutego miała zostać podpisana umowa między USA a Ukrainą dotycząca możliwości wydobycia zasobów naturalnych przez Amerykę w zamian za zapewnienie Ukrainie "bezpieczeństwa". Do porozumienia jednak nie doszło. Między prezydentem Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim doszło do napiętej wymiany zdań. Trump oświadczył, że ukraiński prezydent jest niewłaściwie ubrany, nie okazuje szacunku i "nie jest gotowy na pokój".

Wywiad w Fox News. Tak Zełenski skomentował wydarzenia w Białym Domu

Po burzliwym spotkaniu Zełenski udzielił wywiadu w Fox News. Podziękował Amerykanom za wsparcie i podkreślił znaczenie sojuszu. – Musimy być po jednej stronie. Chciałbym, żeby Trump był naprawdę bardziej po naszej stronie, bo musimy powstrzymać Putina – tłumaczył. – To bardzo ważne dla naszego narodu. Ukraińcy chcą usłyszeć, że Ameryka jest po naszej stronie, że Ameryka z nami pozostanie. Nie z Rosją, z nami. To wszystko – powiedział prezydent Ukrainy .

Zapewnił również, że Ukraina dąży do pokoju, ale nie może zaakceptować kapitulacji na rzecz Rosji. – "Bez wsparcia Ameryki trudno będzie powstrzymać Rosję, ale nie możemy się poddać – dodał. Stwierdził także, że napięta rozmowa z Trumpem "nie była dobra", ale nie mógł postąpić inaczej, ponieważ "chce, by partnerzy rozumieli sytuację w sposób właściwy".

– Szanuję prezydenta, szanuję amerykański naród, uważam, że powinniśmy być bardzo otwarci i bardzo uczciwi. Nie sądzę, że zrobiliśmy coś złego – dodał, odnosząc się do przebiegu spotkania. – Być może o niektórych rzeczach powinniśmy byli dyskutować nie na oczach mediów, ale najważniejsze to zrozumieć Ukrainę i Ukraińców .

"Nikt nie chce wybaczyć Putinowi"

Zełenski podkreślił, że Ukraina walczy o przetrwanie i nie ma mowy o przebaczeniu zbrodni wojennych Rosji. – Rosjanie zabili naszych obywateli, zajęli nasze terytoria. Nie powiemy, że Putin jest w porządku – zaznaczył. Prezydent Ukrainy odniósł się także do swojej relacji z Trumpem. – To więcej niż relacja między prezydentami, to więź między narodami – powiedział.