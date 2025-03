Zełenski przybył do Waszyngtonu, aby przekonać amerykańską administrację do dalszego wsparcia dla Ukrainy , która od trzech lat broni się przed Rosją. Zaproponowana przez USA umowa, dotycząca m.in. wydobycia i przejęcia metali ziem rzadkich , nie była korzystna dla Kijowa, jednak Ukraina pilnie potrzebuje pomocy militarnej i finansowej.

Kłótnia w Gabinecie Owalnym. Pytanie o garnitur Zełenskiego

Od pytania o garnitur rozpętała się burza, a napięcie w Gabinecie Owalnym tylko rosło. Trump zarzucił Zełenskiemu brak wdzięczności i ostrzegł, że "igra z III wojną światową". Przekonywał, że Ukraina nie jest w dobrej pozycji i bez wsparcia USA wojna skończyłaby się w dwa tygodnie. Na to Zełenski odrzekł, że to samo mówi Władimir Putin .

Wiceprezydent J.D. Vance wtrącił uwagę o braku wystarczającej liczby mężczyzn do walki w Ukrainie, na co Zełenski odpowiedział, by przyjechał i sam to sprawdził. Prezydent Ukrainy przypomniał, że Rosja nie dotrzymuje żadnych umów i nie ma miejsca na dyplomację, ale Trump zbył te argumenty, twierdząc, że Ukraina wcale nie była osamotniona i otrzymała od USA miliardy dolarów oraz sprzęt wojskowy.