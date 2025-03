Podczas konferencji programowej kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego, Przemysław Czarnek odnosił się do wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. Polityk PiS zarzucił ukraińskiemu przywódcy, że nieodpowiednio zachował się podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem i nazwał go "głupkiem".

– Ktoś taki jak prezydent Ukrainy jadąc do Stanów Zjednoczonych, prosząc o dalszą pomoc, powinien zdawać sobie sprawę, gdzie jedzie i jak się zachować. Wyobraźcie sobie państwo prezydenta Polski, który jedzie do Ameryki i mówi: "żądam następnych wojsk amerykańskich, bo jak nie, to będzie w niebezpieczeństwie Ameryka". No, głupek – powiedział Czarnek w rozmowie z dziennikarzami.