Wściekły tłum powitał J. D. Vance'a. Wiceprezydent nie miał jak pojeździć na nartach

Kłótnia, do której w piątek 28 lutego doszło w Białym Domu, jest szeroko komentowana w Europie i USA. Sposób potraktowania Wołodymyra Zełenskiego podzielił także Amerykanów. Najlepiej było to widać w Vermont, gdzie na narty z rodziną udał się J. D. Vance. Polityk spodziewał się gorącego powitania, ale raczej nie w tę stronę. Czekał na niego rozgniewany tłum Amerykanów. "Zdrajca!", "jedź na narty do Rosji!" – krzyczeli manifestanci, a wiceprezydent uciekł z hotelu, w którym miał się zatrzymać.