Oscary 2025. Daryl Hannah mówiła o Ukrainie (WIDEO)

Zanim gwiazda "Kill Billa" Quentina Tarantino wręczyła Oscara za montaż filmowi "Anora" Seana Bakera, najpierw stanęła wyprostowana przed publicznością i powtórzyła ukraińskie pozdrowienie narodowe, na co część gości Dolby Theatre zareagowała oklaskami. – To prawdziwi twardziele – dodała.

Słowa Daryl Hannah spotkały się raczej z ciepłym przyjęciem w mediach społecznościowych. Wielu internautów chwali gwiazdę "Stalowych magnolii" i "Łowcy androidów" za odwagę oraz wsparcie dla walczących Ukrainek i Ukraińców. Oczywiście niektórzy użytkownicy portalu X (dawnego Twittera) złośliwie zachęcają aktorkę do tego, by przeprowadziła się do Kijowa.