Ariana Grande i Cynthia Erivo otworzyły ceremonią Oscarów 2025 (WIDEO)

W nocy z niedzieli na poniedziałek odbywa się 97. ceremonia wręczenia Oscarów, która rozpoczęła się od występu Ariany Grande. Odtwórczyni Glindy z musicalu "Wicked" Jona M. Chu wykonała piosenkę "Over the Rainbow" Judy Garland z filmu "Czarnoksiężnik z Oz" z 1939 roku. Później na scenę weszła jej koleżanka z planu, Cynthia Erivo, i zaśpiewała utwór "Home" Diany Ross z "The Wiz" z 1978 roku.