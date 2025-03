"Karol Nawrocki zbudował kariery koledze z klasy, przyjaciołom z ringu, siłowni i boiska. Teraz idzie z nimi po Pałac Prezydencki" – pisze dziś "Gazeta Wyborcza" . Dziennik opisuje, jak wąska grupa przybocznych Karola Nawrockiego zajęła dyrektorskie stanowiska po historykach zwalnianych z Instytutu Pamięci Narodowej . "Wyłonieni z niebytu politycznego i naukowego ludzie dostali pieniądze, władzę i możliwość rozwijania karier" – czytamy. Wyborcza sypie przykładami. Jednym z nich jest Marcin Marczak. To zawodowy bokser o pseudonimie Polish Express, który został wicedyrektorem IPN we Wrocławiu.

Sieć zależności jest osobliwa. Waldemar Nawrocki, wuj Karola był trenerem w prowadzonym przez Marczaka klubie w Gdańsku. Muzeum II Wojny Światowej za czasów Nawrockiego płaciło klubowi Marczaka za organizowanie "patriotycznych" imprez. Już jako prezes IPN Nawrocki najpierw zatrudnił Marczaka na stanowisku głównego specjalisty IPN w Warszawie, potem oddelegował go na fotel wicedyrektora oddziału we Wrocławiu , następnie na szefa delegatury w Opolu.

Friszke o polityce kadrowej Nawrockiego w IPN

– Cele, do których miał służyć IPN, czyli m.in. ściganie i dokumentowanie zbrodni z okresu PRL czy dyktatury komunistycznej, dziś nie mają już znaczenia. Mieli zajmować się tym ludzie z wykształceniem historycznym, wiedzą o epoce, a nie bokserzy czy pseudosportowcy – mówi gazecie prof. Andrzej Friszke.

Zwraca uwagę na to, że problem z IPN pojawił się w 2016 roku, gdy PiS po wybranych wyborach zmienił ustawę o Instytucie.

– Następne lata to przejmowanie IPN na wszystkich możliwych poziomach przez ludzi PiS i wprowadzanie do niego gangów bokserskich, bo trudno inaczej nazwać to towarzystwo. Dziś w IPN znaczenie ma tylko lansowanie narodowo-radykalnej ideologii partii PiS – dodaje historyk.