Brytyjczycy kręcą nosem na pomysł Macrona. Chcą działać "z impetem" ws. Ukrainy

Brytyjski rząd bardzo ostrożnie podchodzi do pomysłu prezydenta Francji, by w Ukrainie zacząć od miesięcznego, częściowego zawieszenia broni. Sceptyczni są także Ukraińcy. Mówienie o obstrukcji planu Macrona byłoby jednak przesadą, bo jest to po prostu jedna z kilku propozycji działania w sprawie pokoju.