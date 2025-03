Świat nadal mówi o piątkowym spotkaniu Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, podczas którego doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem USA i prezydentem Ukrainy . Po tym zdarzeniu europejscy liderzy obradowali w Londynie i jednogłośnie ogłosili nowe zobowiązania dotyczące pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Amerykańskie media informują, że Trump postanowił zareagować na działania Europy. "The New York Times" podaje, że w Waszyngtonie ma odbyć się kluczowe spotkanie z udziałem sekretarza stanu Marco Rubio i sekretarza obrony Peta Hegsetha , na którym ważyć się będą losy dalszego wsparcia Ukrainy przez USA.

Trump grozi Ukrainie. Możliwe ograniczenie wsparcia ze strony USA

Według "The New York Times", podczas rozmów może zostać podjęta decyzja o zawieszeniu lub całkowitym zakończeniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Kijowa. Tematem spotkania mają być także ostatnie dostawy broni zatwierdzone przez administrację byłego prezydenta Joe Bidena. Wcześniej "The Washington Post" informował, że USA poważnie rozważają ograniczenie wsparcia militarnego dla Ukrainy.