Sprawą śmierci ciężarnej Izabeli z Pszczyny żyła cała Polska. Jej tragiczny los wywołał ogólnokrajowe protesty i dyskusję o prawach kobiet w Polsce oraz standardach opieki medycznej. Po ponad czterech latach od śmierci kobiety Okręgowy Sąd Lekarski w Katowicach wydał decyzję – trzej lekarze, którzy zajmowali się Izabelą, stracili prawo do wykonywania zawodu na kilka lat.

Lekarze ukarani za błędy

Lekarze, którzy opiekowali się Izabelą, stanęli również przed sądem karnym w Pszczynie. Są oskarżeni o narażenie jej na utratę życia, a jeden z nich także o nieumyślne spowodowanie śmierci. Proces rozpoczął się we wrześniu 2024 roku, ale toczy się z wyłączeniem jawności. Oskarżeni nie przyznają się do winy, a ich obrońcy argumentują, że działali medycy zgodnie z obowiązującym prawem i standardami medycznymi. Rodzina Izabeli liczy na sprawiedliwość, ale zaznacza, że żaden wyrok nie zwróci im ukochanej osoby.

Kontrola NFZ zlecona przez Rzecznika Praw Pacjenta wykazała liczne błędy w organizacji opieki nad pacjentką. Szpital został ukarany grzywną w wysokości 650 tys. zł. Wprowadzono dodatkowe szkolenia dla personelu, ale dla bliskich Izabeli to za mało – ich zdaniem kobieta mogła żyć, gdyby lekarze podjęli właściwe decyzje na czas.

Tragiczna historia ciężarnej Izabeli z Pszczyny

We wrześniu 2021 roku 30-letnia Izabela trafiła do Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Była w 22. tygodniu ciąży, a jej stan zdrowia się pogarszał. Odeszły jej wody płodowe, a lekarze wiedzieli, że płód ma wady letalne. Mimo to nie zdecydowali się na natychmiastowe zakończenie ciąży.