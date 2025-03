Drastyczna podwyżka w raju Polaków. Wakacje nawet dwa razy droższe

Polacy zakochali się w podróżowaniu. Latamy do Turcji, Grecji, a własnymi autami chętnie podróżujemy do Chorwacji. Prawdziwym hitem ostatnich lat jest jednak Hiszpania. To właśnie w jednym z jej regionów szykują się na duże podwyżki dla turystów.