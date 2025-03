Port w Radomiu nie cieszy się dobrym PR-em. Choć lotnisko jest pod wieloma względami świetnie przygotowane do obsługiwania turystów , to jego największym mankamentem jest brak połączeń. Latem sytuacja może się nieco poprawić za sprawą czarterów, a także nowej trasy LOT.

LOT otwiera nową trasę z Radomia. Polecimy do Hiszpanii

Nie będzie to może wielkie szaleństwo, bo połączenie będzie realizowane tylko raz w tygodniu. W każdą sobotę samoloty z Radomia będą startowały o godzinie 7:15, a z Barcelony wystartują o 11:25. Dodatkowo trasa ta będzie dostępna wyłącznie w sezonie letnim. Niemniej, jest to nowa i bardzo ciekawa możliwość dla polskich turystów.

Jest nowy pomysł na lotnisko w Radomiu. Będą dopłacać biurom podróży

– Wierzę, że mieszkańcy południowej części Mazowsza docenią możliwość wygodnych, bezpośrednich podróży do serca Katalonii prosto z Lotniska Warszawa-Radom. To kolejny krok w rozwoju naszej siatki połączeń, który uzupełnia ofertę całorocznych rejsów do Rzymu oraz sezonowych do greckiej Prewezy. Nowoczesna infrastruktura radomskiego lotniska oraz gościnne pokłady PLL LOT to doskonały początek każdej podróży – podsumował otwarcie nowej trasy Robert Ludera, Dyrektor Biura Siatki i Aliansów PLL LOT.