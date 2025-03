Polacy odkrywają Egipt na nowo. Po kilku nieco słabszych sezonach nasi turyści znów bardzo chętnie odpoczywają nad brzegiem Morza Czerwonego . Klasykami wycieczek są tam Kair i Luksor. Do tego dochodzi jeszcze przejażdżka quadami po pustyni, albo snurkowanie dla bardziej aktywnych. W gąszczu ofert biur podróży turystom umyka oferta wyspy Giftun.

"Egipskie Malediwy" zaledwie 45 minut od Hurghady

Zwiedzanie egipskich wysp na Morzu Czerwonym nie jest zbyt popularne, choć z każdym rokiem dociera tam więcej turystów. Miejsca te należą bowiem do malowniczych i bardzo instagramerskich. Na odwiedzających czeka tam turkusowa woda i biały piasek przypominający puder.

Jeżeli marzycie o pięknych zdjęciach z wakacji, na waszej liście powinna znaleźć się wyspa Giftun. Z Hurghady dostaniecie się tam łodzią w ok. 45 minut, co w porównaniu z ponad 6-godzinną przeprawą do Gizy jest wręcz śmiesznie krótkim czasem.