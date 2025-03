Ruszyła zrzutka na rehabilitację Mileny Widlak

Aby nastolatka miała szansę na powrót do sprawności i spełnianie marzeń sportowych, konieczne jest kosztowne leczenie. "W tej chwili nie chodzi tylko o to, aby Milena odzyskała sprawność. Chodzi o to, aby nie straciła nadziei i siły do walki. Zróbmy wszystko, aby odzyskała marzenia odebrane w tak młodym wiek" – brzmi opis zbiórki.