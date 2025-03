Jak informowaliśmy , prezydent USA Donald Trump w poniedziałek ponownie zaatakował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego , oskarżając go o brak zainteresowania rozwiązaniem wojny w Ukrainie . Wołodymyr Zełenski stwierdził w weekend podczas wizyty w Wielkiej Brytanii, że nie spodziewa się szybkiego zakończenia wojny, mówiąc, że koniec wojny jest "bardzo odległy".

Trump na platformie Truth Social napisał, że Stany Zjednoczone "nie będą tolerować" dłużej nastrojów Zełenskiego. Zdaniem Trumpa "to najgorsze oświadczenie, jakie mógł wygłosić Zełenski".

Trump znów zaatakował Zełenskiego. Tak odpowiada mu prezydent Ukrainy

"To jest to, co mówiłem. Ten facet nie chce pokoju, dopóki ma poparcie Ameryki, a Europa, podczas spotkania z Zełenskim, stanowczo stwierdziła, że nie może wykonać zadania bez USA" – napisał Trump. W poniedziałek podczas wystąpienia w Białym Domu dodał jeszcze, że Ukraina powinna być bardziej wdzięczna za otrzymaną od USA pomoc.