Boyle nazwał decyzję Trumpa "lekkomyślną, nie do obrony i stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego".

Decyzja Trumpa nie podoba się nawet Republikanom

Przypomnijmy: prezydent Donald Trump nakazał wstrzymanie dostaw amerykańskiej pomocy wojskowej na Ukrainę . To efekt ostrej kłótni w Gabinecie Owalnym z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w zeszłym tygodniu. Informację potwierdził urzędnik z Białego Domu.

W podobnym tonie mówi senator Dan Goldman. Nazwał wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy "kolejnym wymuszeniem" i przestrzegł, że to może być powtórka sprzed 5 lat. Wtedy podobne działania Trumpa doprowadziły go do realnej groźby impeachmentu Trumpa.