– Zełenski popełnił błąd, próbując wymusić na Trumpie jego wewnętrzną potrzebę pomocy Ukrainie. Wsparcie polskiego premiera wpisem na X jest również wielkim błędem, bo jest to pewnego rodzaju wypychanie Ameryki z naszego kraju. W interesie Polski jest to, aby wojna nie doszła do naszych granic i w naszym interesie jest także to, aby wojska amerykańskie w Polsce stacjonowały, bo jest to gwarancja bezpieczeństwa – mówił Puda.