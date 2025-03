W tamtym okresie w TVP swoje "pięć minut" wykorzystał Rafał Brzozowski. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce oraz m.in. prezesury Jacka Kurskiego w Telewizji Polskiej prezenter był jedną z największych gwiazd stacji. Prowadził takie programy jak: "Koło fortuny", a później przeszedł do "Jaka to melodia?".

Brzozowski o spotkaniu z Janowskim w 2017 roku: Nie podał mi ręki

– Gdybym dostał propozycję powrotu do "Jaka to melodia?", to nie przyjąłbym tego absolutnie. Dlatego, że (…) dalej byłbym kojarzony z jakąś partią. A ja się starałem być osobą niezależną w tym, co robiłem. Ale wiadomo, że oczywiście dajesz twarz, jesteś w tym wszystkim – powiedział.

– Była msza po śmierci Zbyszka Wodeckiego, nie podał mi ręki (Janowski – przyp. red.) i pod kościołem powiedział, że nie chce mnie znać i nie poda mi nigdy ręki. I ja wtedy mu powiedziałem: "Ok, your choice". Nigdy więcej nie chciał ze mną rozmawiać. Powiedział do mnie, że nie mam honoru, nie mam czegoś tam, jakieś takie rzeczy. A tak naprawdę to on nie wie o tym, że ja wiele razy go broniłem w rozmowach – dodał na koniec Brzozowski.