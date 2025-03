Ukraina bez pomocy z USA. Jest reakcja Zełenskiego

Amerykanie odcięli dostawy broni z USA dla Ukrainy

Jak informowało we wtorek CNN, według urzędników pauza w dostawach będzie miała zastosowanie do całego sprzętu wojskowego, który nie znajduje się jeszcze w Ukrainie. "Ukraina może prawdopodobnie utrzymać obecne tempo walk przez kilka tygodni – być może do początku lata – zanim amerykańska pauza zaczęłaby mieć znaczący wpływ" – podaje telewizja w oparciu o to, co powiedzieli CNN zachodni urzędnicy. Po tych doniesieniach podczas pilnie zorganizowanego posiedzenia rządu premier Donald Tusk jasno określił poważność sytuacji. – Ogłoszono dziś decyzję o zawieszeniu amerykańskiej pomocy dla Ukrainy i być może złagodzeniu sankcji nałożonych na Rosję. Musimy sprostać tej sytuacji – powiedział szef rządu.