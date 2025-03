Alarmujące słowa Tuska na posiedzeniu rządu. Tego wymaga od swoich ministrów

Dodatkowo szef rządu wspomniał o propozycji Komisji Europejskiej, która chce stworzyć fundusz zbrojeniowy. – To ma działać podobnie do tego, co było w covidzie, ale na szerszą skalę – mówił Tusk. Nadmienił, że Bruksela wyraziła zgodę, by kraje takie jak Polska nie były karane za zwiększanie wydatków na obronność.