Ważne spotkanie w Berlinie bez przedstawiciela Polski

Dla niektórych zaskoczeniem w tym mocarstwowym gronie okazał się brak reprezentanta Polski , co szybko zwróciło uwagę prawicowych mediów. Wiele nagłówków krytykowało premiera Donalda Tuska , podkreślając, że nie znalazł się on w wyżej wymienionym gronie. Warto jednak zaznaczyć, że prezydent Andrzej Duda również nie otrzymał zaproszenia.

Podczas spotkania omawiano przyszłość Ukrainy , a brak Polski, która do tej pory aktywnie uczestniczyła w tych rozmowach, był odczuwalny. W tej sprawie wypowiedział się dla naszej redakcji dr Janusz Sibora, historyk protokołu dyplomatycznego.

– Te zdjęcia z Berlina pokazują wielką czwórkę. Wygląda to, jak koncert mocarstw i nas przy tym stole nie ma. Nasza nieobecność to pewien szok dla społeczeństwa w Polsce. To pokazało jednak naszą krótkowzroczność – powiedział ekspert.