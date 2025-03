8 ? 1 ? 1 ? 5 = 10. W miejscach znaków zapytania trzeba wstawić podstawowe operatory matematyczne (+, –, /, *) oraz użyć nawiasu, ale tylko raz.

To jedna z najtrudniejszych zagadek matematycznych w sieci. Znasz odpowiedź?

To równanie to prawdopodobnie jedyna poprawna odpowiedź. Do jego rozwiązania nie potrzeba nawet kalkulatora. 1/5 to inaczej 0,2, a 1 – 0,2 to 0,8. W rezultacie dostajemy 8/0,8, co już wprost prowadzi do wyniku 10.