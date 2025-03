Niech was nie zmyli wiosna, która zaraz zawita do Polski. Pogoda szykuje groźną niespodziankę

Już teraz czuć w powietrzu wiosnę, w dzień jest ponad 10 stopni i całkiem przyjemna pogoda na spacer. Przed nami dalsze wzrosty temperatury. Jednak mogą okazać się one bardzo zdradliwe. Wiele wskazuje bowiem na to, że mróz powróci do Polski jeszcze przed połową marca, co może być bardzo groźne dla budzącej się po zimowej przerwie przyrody.