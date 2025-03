"Temperatury będą mocno wzrastać od czwartku, osiągając wartości rzędu 16, 17, a na niektórych obszarach południowej i południowo-zachodniej Polski nawet 20 st. C. " – wynika z jej prognozy.

W tym tygodniu do Polski przyjdzie prawdziwa wiosna

– Ale noce będą jeszcze zimne, z temperaturą ok. -3 stopni C. – dodała Prasek. Weekend powinien być za to "słoneczny, ciepły i bez opadów".

Jaka będzie pogoda w poszczególnie dni? We wtorek, jak wynika z prognozy IMGW na ich stronie, w północno-wschodniej Polsce zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i możliwymi słabymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Temperatury od 6°C do 11°C, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, a nad morzem silny.

W środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na północnym wschodzie okresowe opady deszczu. Temperatury minimalne od –2°C do 4°C, a maksymalne od 6°C do 15°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany – miejscami silniejszy na północy.

Szczegóły prognozy pogody na ten tydzień

Z kolei w czwartek zachmurzenie będzie małe, a na północnym wschodzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od –2°C do 6°C, maksymalna od 6°C do 16°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem okresami silniejszy.

W piątek zachmurzenie będzie małe, miejscami bezchmurnie. Temperatury minimalne od –2°C do 3°C, a maksymalne od 13°C do 19°C. – chłodniej nad morzem. Wiatr będzie słaby – na południu umiarkowany. W sobotę zachmurzenie również będzie małe, a miejscami będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna od –2°C do 2°C, maksymalna od 13°C do 18°C. Wiatr słaby, wschodni.