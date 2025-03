Cały zachodni świat z niepokojem czekał na to orędzie. Donald Trump pierwszy raz od powrotu do Białego Domu wygłosił przemówienie przed Kongresem. Poruszył tematy, które mają duże znaczenie nie tylko dla amerykańskiej polityki.

Komentarze po przemówieniu Trumpa

Wielu komentatorów zauważyło, że przemówienie Trumpa miało charakter manifestu, w którym podkreślał sukcesy swojej administracji, mimo że część jego stwierdzeń była szeroko krytykowana. Nancy Pelosi, była spikerka Izby Reprezentantów , oceniła to wystąpienie jako "manifest nieprawdy", dodając, że Demokraci będą kontynuować walkę z prezydentem, podczas gdy Republikanie będą go bezkrytycznie wspierać.

Reakcje w Polsce. Dominik Tarczyński pobił rekord

Tarczyński napisał m.in.: "Deportacja! Najlepsze słowo jak dotąd.", "Brak podatku od napiwków! Tak prosto dostarczyć to, co obiecał! Trump jest w świetnej formie!", "Al-Kaida i Boko Haram to już przeszłość! Silny Donald Trump. Już żadnych terrorystów", "Koniec z ideologią gender! Wracamy do normalności!" – tak europoseł PiS wyrażał swoje zadowolenie z licznych zapowiedzi Trumpa.