Tarczyński podzielił się zdjęciami z wiecu w mediach społecznościowych, co spotkało się z zainteresowaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą. W Wirginii, w której odbyło się wydarzenie, do zdobycia jest 13 głosów elektorskich. Mimo starań Donalda Trumpa według sondaży przewagę ma kandydatka Demokratów, Kamala Harris , z poparciem na poziomie 51 proc.

Mistrz drugiego planu

Tarczyński, jako reprezentant europejskiej prawicy, znalazł się w samym sercu amerykańskiej polityki. Polityk postanowił skorzystać z okazji, aby pochwalić się swoją obecnością na wyborczym wydarzeniu w mediach społecznościowych, co z pewnością przyciągnęło uwagę nie tylko sympatyków PiS , ale i mediów krajowych oraz międzynarodowych.

Tarczyński w swoich mediach społecznościowych nieustannie pokazuje swoje poparcie dla Donalda Trumpa. Tym razem swoją obecnością na wiecu próbował namówić Polonię do oddania głosów na byłego prezydenta. W obliczu tak zaciętej rywalizacji na samej końcówce wyborów w USA , szczególnie w stanie Wirginia, gdzie każdy głos ma ogromne znaczenie, wsparcie dla Trumpa ze strony polskich wyborców może wpłynąć na jego szanse na wygraną, na którą bardzo liczy Dominik Tarczyński i reszta prawicy w Polsce.

Tarczyński na politycznej scenie

Dominik Tarczyński jest eurodeputowanym od 2019 roku i reprezentuje Polskę w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. W czerwcowych wyborach do PE zdobył 210 942 głosy, co zapewniło mu drugą kadencję. Tarczyński wcześniej pełnił również funkcję posła na Sejm RP od 2015 roku.

Polityk jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, które często wzbudzają emocje w mediach. Przykładem jego skandalicznych komentarzy są określenia, jakimi posługiwał się w stosunku do Lecha Wałęsy i innych polityków czy dziennikarzy. Ostatnimi czasy zasłynął również z zaczepiania na ulicy turystek, które dopytywał o to, "czy czują się bezpiecznie w naszym kraju". Mimo to Tarczyński jest wymieniany jako jeden z potencjalnych kandydatów PiS w nadchodzących wyborach prezydenckich w Polsce, które odbędą się w 2025 roku.