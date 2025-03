– Nie uważam, że prezydent Trump stoi tam, gdzie stoi Władimir Putin . Natomiast jest to rodzaj twardej negocjacji. Prezydent Trump ma swoją poetykę w dyplomacji i kolejną odsłoną tej polityki są dzisiejsze wydarzenie i dzisiejsza decyzja – stwierdził we wtorek Karol Nawrocki w trakcie Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach.

Trump odcina pomoc Ukrainie. Nawrocki chwali jego decyzję

Wcześniej w Polsat News oskarżał Zełenskiego, że to jego wina, że tak się stało. – Zełenski jest winny za wstrzymanie pomocy przez Amerykanów. Ja jestem przekonany, że ten rodzaj niewdzięczności dyplomatycznej, także w stosunku do państwa polskiego na samym początku wojny, definiowany przez prezydenta Zełenskiego całkiem niedawno i ten przebieg rozmowy w Białym Domu w Waszyngtonie, przyniósł taki efekt, jaki przyniósł. To jest efekt zły. Dla Ukrainy to jest efekt zły, dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa – stwierdził Nawrocki w Polsat News.