Donald Trump podczas swojego wystąpienia w Kongresie zacytował słowa Wołodymyra Zełenskiego, zgodnie z którymi prezydent Ukrainy miał zadeklarować gotowość, "by jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć osiągnięcie trwałego pokoju" oraz do podpisania z USA umowy o minerałach.