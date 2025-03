Spięcie Tuska i Dudy o polską miedź

Co powiedział Duda?

– Jeżeli prezydent Donald Trump będzie w takiej sytuacji, że wyda na wsparcie dla Polski setki miliardów dolarów, to trudno mi powiedzieć, jakie będzie miał wobec nas oczekiwania. Póki co takiej sytuacji nie mamy – stwierdził Duda.

– Nie boi się pan takiej sytuacji? – pytał dalej dziennikarz. – Ja mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, bo – jak na razie – to nazywa nas bardzo odpowiedzialnym sojusznikiem. Mówi, że to raczej on ma zobowiązania wobec Polski, bo przecież sam to ostatnio powiedział, że czuje się wobec Polski zobowiązany – zauważył.