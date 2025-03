Nowe doniesienia ws. śmierci Gene'a Hackmana i jego żony. Chodzi o wyciek gazu

Jak czytamy w amerykańskim tygodniku rozrywkowym "Variety" , firma gazowa New Mexico Gas Company przekazała, że dalsze dochodzenie nie doprowadziło do "żadnych istotnych ustaleń". Jej raport zostanie przekazany śledczym – możliwe, że uzupełni informacje ustalone podczas sekcji zwłok.

Co ciekawe, pracownicy New Mexico Gas Company znaleźli "niewielki" wyciek w jednym z palników kuchenki w domu Hackmana. W powietrzu zarejestrowali około 0,33 proc. gazu. Czy takie stężenie mogło doprowadzić do śmierci aktora i jego małżonki? Biuro szeryfa Santa Fe zasugerowało, że nie jest to możliwe.