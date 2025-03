Łukaszenka zaprasza Putina, Zełenskiego i Trumpa. Będzie też szukał złóż Fot. BelTA/Associated Press/East News

– Nie ma potrzeby zastraszania Zełenskiego bez względu na to, co się o nim myśli. Ważne jest, aby pogodzić się z Zełenskim, ponieważ popiera go duża część ukraińskiego społeczeństwa. Dlatego ważne jest, aby negocjować – stwierdził w tej rozmowie Alaksandr Łukaszenka, co cytuje białoruska, państwowa agencja BelTA.

Łukaszenko chce godzić USA, Rosję i Ukrainę

Zachęcał też polityków do przyjazdu do Mińska. – Z granicy białoruskiej do Kijowa jest tylko 200 kilometrów. Podróż samolotem zajmuje pół godziny. Przyjeżdżajcie! Usiądziemy tutaj i osiągniemy porozumienie w spokojnej atmosferze, bez kłopotów – powiedział dyktator, dodając, "będziemy spokojnie negocjować, jeśli będą chcieli się dogadać".

Łukaszenka jest też zdania, że Donald Trump jest bardziej niezależny niż jego poprzednik Joe Biden. – Będzie podejmował własne decyzje, nawet jeśli będą one błędne. Biden nie podejmował decyzji samodzielnie. Kiedy kazano mu nie dzwonić, nie robił tego. Kiedy kazano mu nazwać Putina dyktatorem, nazwał go dyktatorem – padło.

Kim jest jednak Mario Nawfal, który rozmawiał z dyktatorem Łukaszenką? Jak informował serwis OKO.press, to anglojęzyczny influencer, chwalony przez Elona Muska oraz rusofil.

Wywiad przeprowadził prorosyjski influencer

"Nawfal regularnie prezentuje na swoim koncie rosyjskie narracje. Publikuje wypowiedzi Putina, rozpowszechnia materiały z rosyjskich mediów RT i Sputnika. O rosyjskiej doktrynie nuklearnej rozmawiał z doradcą Putina. Wśród jego rozmówców był rosyjski geopolityk Aleksander Dugin, a ostatnio – białoruski dyktator Aleksander Łukaszenko" – opisała jego osobę w OKO.press Anna Mierzyńska.

Jakby tego było mało, o czym pisze też białoruska agencja prasowa, Łukaszenka nakazał rozpoczęcie poszukiwań złóż metali ziem rzadkich na terenie całego kraju. Ogłosił to we wtorek podczas spotkania z członkami rządu i ekspertami. Ma chodzić o takie metale ziem rzadkich jak np. tytan, lit, uran, grafit, beryl i mangan.

– Musimy kopać. Musimy zobaczyć, co mamy w ziemi – zawyrokował. – Może my nie mamy ich mniej niż inni? – zastanawiał się Łukaszenka. Wspomniane metale są niezbędne w nowoczesnym przemyśle, w tym do m.in. produkcji baterii, pojazdów elektrycznych oraz smartfonów.