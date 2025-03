Trump ma jeszcze dziś ogłosić przełom ws. Ukrainy

Przypomnijmy: po fatalnym spotkaniu w Waszyngtonie Biały Dom poinformował o zawieszeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. "Chciałbym ponownie podkreślić zaangażowanie Ukrainy na rzecz pokoju" – napisał we wtorek w serwisie X prezydent Wołodymyr Zełenski , komentując ten ruch.

"Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa jak najszybciej przystąpić do negocjacji, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy. Mój zespół i ja jesteśmy gotowi pracować pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby uzyskać trwały pokój" – podkreślił.

Zełenski reaguje na odcięcie pomocy z USA

"Naprawdę doceniamy, jak wiele Ameryka zrobiła, aby pomóc Ukrainie utrzymać suwerenność i niepodległość. I pamiętamy moment, kiedy wszystko się zmieniło, gdy prezydent Trump wyposażył Ukrainę w Javeliny. Jesteśmy za to wdzięczni" – wskazał ukraiński przywódca.

Co ważne, jeszcze w poniedziałek Trump ponownie atakował prezydenta Ukrainy, oskarżając go o brak zainteresowania rozwiązaniem wojny w Ukrainie . Wołodymyr Zełenski stwierdził w weekend podczas wizyty w Wielkiej Brytanii, że nie spodziewa się szybkiego zakończenia wojny, mówiąc, że koniec wojny jest "bardzo odległy".

Trump na platformie Truth Social napisał, że Stany Zjednoczone "nie będą tolerować" dłużej nastrojów Zełenskiego. Zdaniem Trumpa "to najgorsze oświadczenie, jakie mógł wygłosić Zełenski".

"To jest to, co mówiłem. Ten facet nie chce pokoju, dopóki ma poparcie Ameryki, a Europa, podczas spotkania z Zełenskim, stanowczo stwierdziła, że nie może wykonać zadania bez USA" – napisał Trump.