Relacje między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem pozostają napięte po publicznej ostrej wymianie zdań w Białym Domu. Trump oskarżył ukraińskiego prezydenta o brak gotowości do zakończenia wojny , a następnie wstrzymał pomoc wojskową i dostęp do informacji amerykańskiego wywiadu.

Zełenski próbuje naprawić stosunki, dlatego w czwartek 6 marca wysłał oficjalny list z przeprosinami do prezydenta USA . "Trump otrzymał list od Zełenskiego, który zawierał przeprosiny i wyrazy wdzięczności" – potwierdził Steve Witkoff, amerykański wysłannik.

Zełenski leci do Arabii Saudyjskiej

Presja na Kijów

Zełenski znajduje się pod silnym naciskiem USA, by pójść na ustępstwa w rozmowach pokojowych. Jednocześnie europejscy sojusznicy Ukrainy wyrażają zaniepokojenie coraz bliższymi relacjami Trumpa z Moskwą. W Arabii Saudyjskiej niedawno odbyły się amerykańsko-rosyjskie rozmowy – jednak bez udziału Ukrainy czy Europy, co budzi obawy o przyszłość regionu.

Tymczasem Putin podkreśla, że Rosja chce pokoju, ale nie odda zajętych terytoriów. "Nie potrzebujemy niczego, co do nas nie należy, ale nie oddamy niczego, co jest nasze" – pisze BBC, przytaczając słowa rosyjskiego prezydenta.