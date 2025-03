Starship mierzy 123 metry wysokości i ma być kluczowym elementem misji Artemis – programu NASA , który zakłada ponowne lądowanie człowieka na Księżycu. Docelowo, statek ma również umożliwić załogowe misje na Marsa, co stanowi jedno z największych marzeń Elona Muska.

Obecne testy wskazują, że droga do osiągnięcia tych celów będzie wyboista. To już druga eksplozja Starshipa w ciągu dwóch miesięcy, a ósma nieudana misja testowa systemu. Pomimo tego, SpaceX nie traktuje tych niepowodzeń jako klęski, lecz jako okazję do nauki. "Każda próba dostarcza nam cennych informacji, które pozwolą poprawić niezawodność Starshipa" – napisano w oficjalnym komunikacie firmy.