Wiosna uderzyła z pełną mocą. Polska obecnie znajduje się pod wpływem wyżu, który zapewnia nam ciepłe dni z temperaturą dochodzącą nawet do 19 stopni , zwłaszcza na południu.

Do Polski wraca mróz i śnieg

Zmiana pogody ma nastąpić w środę 12 marca, kiedy to do Polski dotrą chłodne masy powietrza z północy. Temperatura z przyjemnych 18 stopni planowanych na weekend gwałtownie spadnie do zaledwie paru kresek powyżej zera.