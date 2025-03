Oryginalny "Top Gun" z 1986 roku to klasyka kina akcji, która uczyniła Toma Cruise’a megagwiazdą. Jako charyzmatyczny pilot Pete "Maverick" Mitchell podbił serca widzów, a film stał się symbolem lat 80. – z szybkimi myśliwcami, ikoniczną muzyką (Berlin – "Take My Breath Away"!) i charakterystycznymi okularami przeciwsłonecznymi, które natychmiast stały się hitem.