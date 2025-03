Katarzyna Dowbor to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych. Przez lata zdobyła sympatię widzów swoją charyzmą, profesjonalizmem i ciepłym podejściem do rozmówców.

Katarzyna Dowbor ze łzami w oczach. Niespodzianka w "Pytaniu na śniadanie"

– Mama mieszka u mnie, bo ma już prawie 90 lat. Radzi sobie dobrze, jest bardzo sprawna intelektualnie i to jest fajne. Natomiast od paru lat ma problemy z poruszaniem. Kiedyś się wywróciła i trochę poobijała. Stwierdziliśmy z bratem, że nie powinna mieszkać już sama. Ciężko jest znaleźć kogoś do opieki, żeby z mamą mieszkał, a my nie moglibyśmy takiej osobie zaufać. Uznaliśmy więc, że lepiej będzie, gdy mama się przeprowadzi do mnie – opowiadała wówczas.