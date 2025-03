Dariusz Matecki, który najprawdopodobniej spodziewał się działań ze strony prokuratury, spędził noc w siedzibie TV Republika , gdzie udzielał wywiadów i przekonywał o swojej niewinności. "Rano, spakowany, udał się do Prokuratury Krajowej" – tak przekonuje jego obrońca. W drodze do siedziby PK został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW.

Nowe fakty ws. zatrzymania Mateckiego. Prokuratura wyjaśnia decyzję

Według Prokuratury Krajowej zatrzymanie było konieczne, by zapobiec bezprawnemu utrudnianiu postępowania.

– To zatrzymanie było konieczne z uwagi na zachodzącą obawę bezprawnego utrudniania postępowania oraz potrzebę niezwłocznego zastosowania środków zapobiegawczych. To są przesłanki kodeksowe do zatrzymania osoby podejrzanej – poinformował rzecznik PK Przemysław Nowak. Jak wyjaśnił, istniały dowody na "próby mataczenia".