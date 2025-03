Wystąpienie premiera Donalda Tuska w Sejmie

Premier Donald Tusk przyznał, że po ostatnich spotkaniach i rozmowach z liderami międzynarodowymi, "wyłania się obraz, który nie jest łatwy do zaakceptowania, ale nie możemy od niego uciekać tylko dlatego, że nie do końca nam odpowiada". Podkreślił, że zaistniała poważna zmiana w amerykańskiej polityce w kontekście wojny w Ukrainie . – Mamy do czynienia z głęboką korektą polityki USA w kontekście wojny w Ukrainie – powiedział Tusk, podkreślając ostatnie wydarzenia, do których doszło na linii Trump-Zełenski.

Tusk dodał, że każde państwo, w tym Polska, ze względu na swoje położenie, musi bardzo precyzyjnie oceniać, co leży w jego interesie, bezpieczeństwie, oraz jakie decyzje mogą stanowić zagrożenie. Szef rządu zaznaczył, że stosunek Polski do NATO i relacji transatlantyckich powinien być niezmienny.

Premier zaznaczył, że choć świat jest zaskoczony działaniami Donalda Trumpa względem Ukrainy, to część krajów ostrzegała i zwracała na to uwagę jeszcze podczas trwającej kampanii Trumpa w USA – To, że świat jest zaskoczony korektą, to znaczy, że nie wszyscy słuchali, co nowa administracja zapowiadała od pierwszych dni – zaznaczył.