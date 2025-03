J.D. Vance wystąpił w poniedziałek (3 marca) na antenie stacji Fox News , gdzie mówił m.in. o warunkach stawianych przez Biały Dom w kontekście ewentualnego powrotu do rozmów z Ukrainą . To pokłosie kłótni, która miała miejsce w ubiegły piątek w Gabinecie Owalnym.

J.D. Vance o rozmowach z Ukrainą. Zełenski ma spełnić te warunki

Zaznaczył, że prezydent Ukrainy "musi poważnie zaangażować się w szczegóły". – Myślę, że gdy to się stanie, to wtedy na pewno będziemy chcieli porozmawiać – dodał.

Vance krytykuje Zełenskiego

Wiceprezydent skrytykował postawę Zełenskiego podczas kłótni w Białym Domu. Jego zdaniem prezydent Ukrainy okazał brak szacunku i przyjął roszczeniową postawę. Mimo to Vance zaznaczył, że administracja USA jest w stanie to zignorować, o ile Zełenski zdecyduje się na poważne negocjacje.

Polityk zaznaczył, że Władimir Putin wyraził chęć rozmów o pokoju, a administracja Trumpa podchodzi do tego z zasadą "ufaj, ale sprawdzaj". – Prezydent Trump nie tylko zakłada, że wszystko, co mówią mu Rosjanie, jest prawdą, on z nimi negocjuje. Jest dawanie i branie, jest zaufanie, ale sprawdzanie. To się nazywa dyplomacja – oznajmił Vance.