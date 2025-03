Co stało się w Kolumbii z Witoldem Gilarskim? Rodzina polskiego podróżnika i paralotniarza skontaktowała się z Tatromaniakiem, aby nagłośnić sprawę zaginięcia 69-latka. Wiadomo, że mężczyzna lądował w trudnym terenie, o czym poinformował w krótkiej rozmowie telefonicznej. Później kontakt się z nim urwał, a do akcji wkroczyło wojsko.

Polak zaginął w Kolumbii. Rodzina próbuje odnaleźć Witolda Gilarskiego

W wiadomości przekazanej Tatromaniakowi córka 69-letniego podróżnika poinformowała, co wiadomo w sprawie zaginięcia jej ojca. Mężczyzna 1 marca startował w zawodach w Santa Fe de Antioquia w Kolumbii i wtedy zaginął. Dzień później, w niedzielę 2 marca udało mu się nawiązać kontakt z przyjacielem, który przebywał w Santa Fe.

"Do tej pory nie można się z nim skontaktować. Nadal nie zostały też udostępnione nam koordynaty telefonu na podstawie stacji BTS (pomimo licznych próśb)" – przekazała kobieta. Dodała też, że Witold Gilarski to "prawdziwy twardziel". Potrafi nawigować na podstawie gwiazd i położenia słońca. Jest lekarzem i myśliwym, a także osobą bardzo silną fizycznie. Może mieć jednak problem w trudnym terenie, ponieważ w przeszłości doznał licznych złamań nóg, które dają mu się we znaki.