Dreamliner LOT-u musiał krążyć nad Atlantykiem. Piloci dostali pilny komunikat o zagrożeniu

LOT zabiera podróżnych z Polski w najdalsze zakątki świata. W regularnej siatce połączeń ma m.in. trasę do Tokio, czy Seulu. Dodatkowo oferując połączenia czarterowe, zabiera podróżnych np. do Wietnamu, czy Dominikany. To właśnie w drodze do ostatniego z tych krajów dreamliner narodowego przewoźnika musiał krążyć nad Atlantykiem.