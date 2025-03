Zmiana pogody ma nastąpić w środę 12 marca, kiedy to do Polski dotrą chłodne masy powietrza z północy. Temperatura z 16, a nawet 18 stopni planowanych na weekend (8-9 marca) gwałtownie spadnie do zaledwie kilku stopni powyżej zera. W nocy z 13 na 14 marca mogą wystąpić pierwsze przymrozki. Do 17 marca temperatury w wielu regionach spadną poniżej zera. Synoptycy zapowiadają, że pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a na północy kraju mogą wystąpić śnieżyce. W skrajnych przypadkach temperatury mogą spać nawet do -10 stopni.