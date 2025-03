– To jest informacja, która jest jednak wynikiem braku wdzięczności prezydenta Zełenskiego i braku umiejętności prowadzenia polityki międzynarodowej – powiedział Karol Nawrocki. W ten sposób skomentował zawieszenie przez Donalda Trumpa pomocy wojskowej dla walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainy.

Nawrocki zawitał we wtorek (4 marca) do studia Polsat News , gdzie pytano o między innymi o tę właśnie sprawę.

– Zełenski jest winny za wstrzymanie pomocy przez Amerykanów. Ja jestem przekonany, że ten rodzaj niewdzięczności dyplomatycznej, także w stosunku do państwa polskiego na samym początku wojny, definiowany przez prezydenta Zełenskiego całkiem niedawno i ten przebieg rozmowy w Białym Domu w Waszyngtonie, przyniósł taki efekt, jaki przyniósł. To jest efekt zły. Dla Ukrainy to jest efekt zły, dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa – mówił dalej.