Ostra kłótnia w Białym Domu. Musk awanturował się na oczach Trumpa

W Białym Domu doszło do ostrego starcia najbliższych współpracowników Donalda Trumpa. Chodzi o kłótnię między Marco Rubio i Elonem Muskiem. Doszło do niej podczas nadzwyczajnego spotkania. Prezydent USA odniósł się już do tej sytuacji w zaskakujący sposób.