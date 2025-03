Ujawniono przyczynę śmierci Hackmana. Śledczy mają jeszcze jedną zagadkę

Wiadomo już, jaka była przyczyna śmierci Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy. Wszystko wskazuje na to, że aktor zmarł tydzień po swojej żonie. Śledczy mają jednak jeszcze jedną zagadkę do rozwikłania. Chodzi o zgon psa pary oraz to, jak Arakawa zaraziła się groźnym wirusem, który przenoszą gryzonie.