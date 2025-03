Fot. kadr z teasera "Bo we mnie jest seks"

8 marca w tym roku przypadł w sobotę. Co obejrzeć w Dzień Kobiet w telewizji – takie pytanie może pojawić się w wielu polskich domach. Z ciekawą propozycją wyszła stacja TVP Historia. O godzinie 22:45 zostanie wyemitowany film "Bo we mnie jest seks" o Kalinie Jędrusik .

Produkcja w listopadzie 2021 roku weszła do kin i cieszyła się ogromną popularnością. Później pojawiła się także na Netflixie, co wywołało poruszenie wśród użytkowników tej platformy. Dodajmy, że rolę główną odgrywa tam Maria Dębska, która specjalnie do tej roli przytyła wiele kilogramów, a jej charakteryzacja, gra i śpiew były pozytywnie oceniane przez krytyków.