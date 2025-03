Impuls dla gospodarki

Według niego dalej ograniczone ma być także prawo do łączenia rodzin przebywających w Niemczech uchodźców. Lider CDU zapowiedział "ofensywę powrotową", w tym deportacje migrantów bez prawa pobytu w Niemczech. Loty deportacyjne mają odbywać się także do Afganistanu i Syrii , jak dodał szef bawarskiej chadecji CSU Markus Soeder.

Przyszli koalicjanci chcą ponadto rozruszać kulejącą w ostatnim czasie niemiecką gospodarkę, by rosła w tempie przynajmniej jednego lub dwóch procent PKB. Pomóc w tym ma obniżenie podatku od firm, obniżenie kosztów energii o ok. 5 eurocentów za kilowatogodzinę na początek, a także zachęty inwestycyjne. Markus Soeder poinformował, że jednym z celów jest także rozbudowa połączeń komunikacyjnych Niemiec z Polską i Czechami.

Rząd do Wielkanocy

Współprzewodniczący Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) Lars Klingbeil podkreślił, że porozumienie w rozmowach sondażowych to wyraz "odpowiedzialności za kraj". Jednak to dopiero pierwszy, ważny krok na drodze do koalicji. Zgodę na podjęcie negocjacji koalicyjnych mają wyrazić władze partii.