To nie pierwszy raz, gdy Radosław Sikorski publicznie komentuje stanowisko Orbána wobec Ukrainy. Premier Węgier od początku wojny był wielokrotnie krytykowany przez przywódców UE za swoje bliskie relacje z Władimirem Putinem, który napadł na Ukrainę. W przeciwieństwie do większości zachodnich krajów Orbán odmówił wysłania broni do Kijowa.