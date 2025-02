W piątek Radosław Sikorski zamieścił wpis na platformie X (dawniej Twitter ), w którym zwrócił się do prezydenta. Minister spraw zagranicznych stanął w obronie Bogdana Klicha, pełniącego funkcję chargé d’affaires w Waszyngtonie, czyli osoby kierującej ambasadą w zastępstwie ambasadora.

"Proszę Pana Prezydenta aby nie dezawuował publicznie naszego chargé d’affaires w Waszyngtonie gdyż utrudnia mu to pracę na rzecz Rzeczpospolitej? – napisał minister spraw zagranicznych.

Andrzej Duda o ambasadorze Klichu "nie nadaje się"

W czwartek portal wPolityce24 opublikował wywiad z Andrzejem Dudą , w którym prezydent skrytykował Klicha. Były minister obrony w listopadzie 2024 roku zrzekł się mandatu senatora, by objąć funkcję chargé d’affaires w Waszyngtonie .

Będzie porozumienie między Dudą a Sikorskim ws. ambasadorów?

Między prezydentem a MSZ trwa konflikt w sprawie ambasadorów, a narasta on od marca 2024 roku. Wówczas minister Sikorski zdecydował o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów oraz wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo MSZ.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński odniósł się do sprawy we wtorek w rozmowie z PAP. –Mamy olbrzymią nadzieję, że ten konflikt na linii MSZ - prezydent został rozwiązany i niecierpliwie oczekujemy na podpisanie pierwszych nominacji ambasadorskich – przekazał. Podkreślił, że to "radosne informacje" ze strony prezydenta.